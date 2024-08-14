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Ніби в сорочці: Ешлі Грем відвідала Нью-Йорк у незвичайній сукні

Ніби в сорочці: Ешлі Грем відвідала Нью-Йорк у незвичайній сукні

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Вбрання мало дуже креативний вигляд, чим привертало увагу.

Модель Ешлі Грем стала ведучою реалітішоу Side Hustlers, тому зараз часто відвідує багато інтерв'ю та шоу, рекламуючи цей проєкт. Коли Грем прямувала на одну із зустрічей, її заскочили папараці у Нью-Йорку.

36-річна зірка була одягнена у блакитне вбрання незвичайного дизайну, адже верхня частина сукні виконана у вигляді майки, а ось нижня нагадувала чоловічу сорочку, якою вона просто обгорнула свої стегна.

Образ модель доповнила білими босоніжками на високих підборах, укладанням, лаконічним макіяжем та французьким манікюром. У вухах у Ешлі сяяли сережки-кільця з камінням.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Це її вбрання в деконструктивному стилі, кардинально відрізняється від того, що Грем одягала декількома днями раніше, коли продемонструвала гламурний образ у стилі mob wife. Сукня, в якій її заскочили папараці, була в хижий принт.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

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