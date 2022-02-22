Нічні купання: Кім Кардашян у бікіні показала сексуальне декольте та непристойні жести

Нічні купання: Кім Кардашян у бікіні показала сексуальне декольте та непристойні жести

Зірка реаліті скупалася у басейні, де влаштувала собі фотосет.

Кім Кардашян влаштувала собі нічні купання в басейні на тлі пальм та місяця. Вона також там сфотографувалася та опублікувала знімки в Instagram.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Одягнена зірка реаліті була у чорне бікіні, яке ідеально підкреслило її сексуальне декольте.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

І, як не дивно, Кардашян доповнила свій аутфіт чорними рукавичками, а також стильними чорними сонцезахисними окулярами. Вона спокусливо позувала на камеру, демонструючи сексуальну фігуру.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Любить красуня і побешкетувати. На одному з фото Кім показала на камеру непристойні жести – середні пальці та язик.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

"Нічні купання", — підписала світлини зірка реаліті.

Раніше під час відпочинку Кім продемонструвала кілька ефектних пляжних луків у різних купальниках – рожевому, чорному, синьому та білому.

Читайте також: