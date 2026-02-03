Нігерійська співачка у прозорій сукні привернула увагу на червоній доріжці премії "Греммі"

Айра Старр / © Getty Images

Червона доріжка церемонії нагородження премії «Греммі» у Лос-Анджелесі перетворилась цьогоріч на парад сміливих образів. Щоб привернути до себе увагу, зірки вирішили одягти на захід відверті вбрання. Серед них і нігерійська співачка Айра Старр.

Дівчина постала перед фотокамерами у чорній прозорій сукні максі приталеного силуету, з глибоким V-подібним вирізом та шлейфом. Під вбрання Айра одягла нюдове корсетне боді.

Айра Старр / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними лакованими туфлями, діамантовими довгими сережками, розкішним діамантово-рубіновим кольє і каблучкою з великим каменем. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із пишними віями, рожевими рум’янами і ягідною помадою, а також блідо-рожевий манікюр.

Нагадаємо, американська реперка Doechii одягла на премію «Греммі» замість бюстгальтера масивну золоту прикрасу-топ з камінням.