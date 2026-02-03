ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Нігерійська співачка у прозорій сукні привернула увагу на червоній доріжці премії "Греммі"

27-річна Айра Старр у сміливому образі прийшла на церемонію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Айра Старр

Айра Старр / © Getty Images

Червона доріжка церемонії нагородження премії «Греммі» у Лос-Анджелесі перетворилась цьогоріч на парад сміливих образів. Щоб привернути до себе увагу, зірки вирішили одягти на захід відверті вбрання. Серед них і нігерійська співачка Айра Старр.

Дівчина постала перед фотокамерами у чорній прозорій сукні максі приталеного силуету, з глибоким V-подібним вирізом та шлейфом. Під вбрання Айра одягла нюдове корсетне боді.

Айра Старр / © Getty Images

Айра Старр / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними лакованими туфлями, діамантовими довгими сережками, розкішним діамантово-рубіновим кольє і каблучкою з великим каменем. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із пишними віями, рожевими рум’янами і ягідною помадою, а також блідо-рожевий манікюр.

Нагадаємо, американська реперка Doechii одягла на премію «Греммі» замість бюстгальтера масивну золоту прикрасу-топ з камінням.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie