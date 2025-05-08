- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніготь Кім та загадкова пляма Вінтур: модні конфузи на Met Gala 2025
На балі Інституту костюма, як і на будь-якому іншому заході, не обійшлося без незручних ситуацій.
Знаменитості, попри багатомісячну підготовку до головного модного заходу року — Met Gala 2025 — не змогли уникнути конфузів. Звичайно, головні з них ми зібрали для вас.
Ніготь Кім
Теледіва Кім Кардашян вирішила для заходу не нарощувати нігті, а просто приклеїти. Цей модний трюк зіграв із нею злий жарт, бо коли вона поправляла сукню — ніготь відлетів.
Зачіска Megan Thee Stallion
Конструкція на голові у реперки була така велика, що коли вона позувала поряд з баскетболісткою Енджел Різ — вдарила дівчину своєю зачіскою.
Загадкова пляма
Анна Вінтур відома, як одна з найуспішніших жінок у світі, а про її «залізний» характер і вимогливість ходять легенди. Цього року вона також стала вірусною на Met Gala через своє вбрання, але через незручну причину — на її сукні від Louis Vuitton була пляма.