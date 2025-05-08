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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
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1 хв

Ніготь Кім та загадкова пляма Вінтур: модні конфузи на Met Gala 2025

На балі Інституту костюма, як і на будь-якому іншому заході, не обійшлося без незручних ситуацій.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Знаменитості, попри багатомісячну підготовку до головного модного заходу року — Met Gala 2025 — не змогли уникнути конфузів. Звичайно, головні з них ми зібрали для вас.

Ніготь Кім

Теледіва Кім Кардашян вирішила для заходу не нарощувати нігті, а просто приклеїти. Цей модний трюк зіграв із нею злий жарт, бо коли вона поправляла сукню — ніготь відлетів.

Зачіска Megan Thee Stallion

Конструкція на голові у реперки була така велика, що коли вона позувала поряд з баскетболісткою Енджел Різ — вдарила дівчину своєю зачіскою.

Загадкова пляма

Анна Вінтур відома, як одна з найуспішніших жінок у світі, а про її «залізний» характер і вимогливість ходять легенди. Цього року вона також стала вірусною на Met Gala через своє вбрання, але через незручну причину — на її сукні від Louis Vuitton була пляма.

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© Associated Press

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Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

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Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

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Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

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Дженна Ортега_1 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

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Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

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Сідні Свіні_5 / © Associated Press

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Хейли Бибер_2 / © Associated Press

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Мона Патель_2 / © Associated Press

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Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

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© Associated Press

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