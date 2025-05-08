Ніготь Кім та загадкова пляма Вінтур: модні конфузи на Met Gala 2025

Кім Кардашян / © Associated Press

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Знаменитості, попри багатомісячну підготовку до головного модного заходу року — Met Gala 2025 — не змогли уникнути конфузів. Звичайно, головні з них ми зібрали для вас.

Ніготь Кім

Теледіва Кім Кардашян вирішила для заходу не нарощувати нігті, а просто приклеїти. Цей модний трюк зіграв із нею злий жарт, бо коли вона поправляла сукню — ніготь відлетів.

Зачіска Megan Thee Stallion

Конструкція на голові у реперки була така велика, що коли вона позувала поряд з баскетболісткою Енджел Різ — вдарила дівчину своєю зачіскою.

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Загадкова пляма

Анна Вінтур відома, як одна з найуспішніших жінок у світі, а про її «залізний» характер і вимогливість ходять легенди. Цього року вона також стала вірусною на Met Gala через своє вбрання, але через незручну причину — на її сукні від Louis Vuitton була пляма.

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press