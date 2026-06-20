Ніхто не помітив: як Енн Гетевей підбирала вбрання, щоб замаскувати вагітність

Енн Гетевей / © Associated Press

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Акторка Енн Гетевей оголосила про третю вагітність поділившись в Instagram зворушливим відео, у якому показала живіт. Новина викликала фурор, зокрема через те, що ще зовсім нещодавно Енн приймала участь у двох промотурах до фільмів «Мати Марія» і «Диявол носить Prada 2», під час яких регулярно з’являлася на червоних доріжках, інтерв’ю і інших рекламних заходах.

Однак стилістка акторки Ерін Волш настільки майстерно підбирала образи для Енн, що ніхто зовсім не здогадався про те, що вона при надії. Деякі з луків зірки були вільного фасону, однак більшість все ж підкреслювали фігуру і навіть були прозорими.

Чудове поєднання фактур, елементів дизайну та влучних тканин допомогли Енн максимально довго приховувати вагітність, але нині, коли термін вже доволі великий і живіт помітний, акторка вирішила розкрити правду. Тим паче, зовсім скоро стартує промокампанія до гучного фільму «Одіссея» Крістофера Нолана, де Гетевей постала у ролі Пенелопи, а восени за участі акторки вийде у прокат також екранізація бестселера Коллін Гувер «Веріті».

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А як акторка майстерно протягом останніх місяців ховала свою вагітність пропонуємо подивитися на фото. Можна помітити, що талія ніколи не підкреслена, водночас у образах використовується часто баска, яка відвертає увагу та прикриває живіт, а фасони одягу завжди вільні. У випадку, де Гетевей вийшла на публіку у сукні від Iris Van Herpen увагу віт талії і живота відвертав дизайн та широкі рукави сукні.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

У образах зі штанами посадження завжди було високим та трошки вільним, як і сам дизайн речі. Верх Ерін Волш також підбирала вільного крою.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Багато речей, які акторка носила останнім часом, були виготовлені на замовлення, що допомагало створити саме той ефект, якого хотіла Енн і Ерін. Наприклад, у сукні Versace прозорі вставки тканини були розроблені таким чином, щоб візуально звузити талію.

Енн Гетевей / © Associated Press

У Нью-Йорку вона поєднала яскраво-червону сукню з леопардовим пальтом, недбало накинутим на плечі, створивши додатковий шар одягу і успішно приховавши ранні ознаки вагітності, а також акцентував на собі увагу.

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Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

У багатьох образах стилістка обирала речі з акцентом спереду або оголяла плечі.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Це одне з останніх фото акторки зроблених папараці до оголошення радісної новини про вагітність. Як і під час багатьох інших своїх появ Енн примала широку сумку доволі високо, щоб прикривавти живіт і це прийом, який користується багато зірок, зокрема Ріанна, яка також була вагітна тричі.

Енн Гетевей / © Getty Images

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