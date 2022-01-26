Нікі Гілтон ховала живіт, а її сестра Періс — сяяла сосками: зірки потрапили під приціл папараці

Сестер Гілтон сфотографували під час прогулянки Нью-Йорком.

Нещодавно стало відомо, що Нікі Гілтон-Ротшильд перебуває в цікавому стані та чекає вже третю дитину. Це її перша публічна поява від моменту офіційної заяви.

38-річна зірка була одягнена у довге сіре пальто з контрастною жовтою шнурівкою, чорні джинси-скіні та бежевий светр із високою горловиною. Пальто від Monse чудово прикривало живіт, який Нікі, очевидно, не планувала показувати фотографам. Взута вона була в коричневі ботильйони на підборах і зі шнурівкою, а в руках несла маленьку сумку Birkin.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон-Ротшильд / Getty Images

40-річна Періс Гілтон, яка нещодавно повернулася з медового місяця, на відміну від сестри показала себе у всій красі. Вона одягла шкіряну спідницю і тілесне боді, яке просвічувало груди зірки. Зверху на Періс був легкий плащ, вона була в бежевих колготах у сітку, туфлях із шипами та застібками навколо щиколотки, і в руці несла сумку в тон на ремінці-ланцюжку. Обидві сестри були у сонцезахисних окулярах.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон-Ротшильд / Getty Images

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