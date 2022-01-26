Нікі Гілтон-Ротшильд оголосила про третю вагітність

38-річна зірка незабаром стане багатодітною матір'ю.

Нікі та її чоловік – фінансист Джеймс Ротшильд, чекає на народження третьої дитини. Представник зірки офіційно підтвердив новину журналу People.

Стать дитини поки що не повідомляється, народиться вона влітку 2022 року. Нікі та Джеймс одружилися 2015 року в Кенсінгтонському палаці і вже виховують двох дочок – 5-річну Лілі Грейс Вікторію та 4-річну Теодору "Тедді" Мерілін. Ймовірно, подружжя дуже хоче народити ще й сина.

Нікі Гілтон-Ротшильд із дочкою / Getty Images

Минулого року у квітні Нікі відповідала на запитання бренду дитячого одягу Dotty Dungarees, спільно з яким випустила колекцію, про плюси перебування вдома зі своїми дітьми під час пандемії. Нікі тоді сказала, що винесла для себе з цієї ситуації головний урок – бути терплячою та стати найкращою версією себе. Звучить як фраза з книжки, яку Нікі прочитавши добре запам'ятала і знайшла їй застосування в житті.

"Мені, як не дивно, подобалося не виходити з дому цілими днями. Було щось таке затишне в тому, щоб бути замкненим із сім'єю", — сказала тоді місіс Ротшильд. Тепер її сім'я поповниться ще однією людиною. Вітаємо!

Нікі Гілтон із чоловіком Джеймсом / Getty Images

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