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Нікі Гілтон у картатих штанах і топі з відкритою спиною відвідала Golden Heart Awards 2026
Для світського виходу спадкоємиця готельної імперії обрала лаконічний образ із незвичним акцентом.
Нікі Гілтон Ротшильд — молодша сестра Періс Гілтон — стала однією з гостей щорічної церемонії Golden Heart Awards, яка відбулася 19 жовтня в Нью-Йорку. Світська левиця з’явилася на благодійному заході в елегантному образі, зробивши ставку на поєднання класичних елементів гардероба та цікавих деталей.
Для виходу Гілтон обрала сірий топ без рукавів із коміром-галтер, який підкреслював лінію плечей і вирізнявся відкритою спиною. Його вона поєднала з класичними картатими штанами, що додали образу стриманості та легкої ділової естетики. Її ансамбль був від бренду Michael Kors.
Завершили лук Нкі чорні туфлі-човники, сумка та пасок на талії. Особливими деталями луку стали прикраси від її власного бренду Theo Grace.
Golden Heart Awards щороку організовує благодійна організація God’s Love We Deliver, яка забезпечує людей із серйозними захворюваннями в Нью-Йорку харчуванням, адаптованим до їхніх медичних потреб. Цьогоріч серед гостей також були Олівія Манн, Марта Стюарт, Анна Вінтур та інші знаменитості.