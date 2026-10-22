Нікі Гілтон у картатих штанах і топі з відкритою спиною відвідала Golden Heart Awards 2026

Нікі Гілтон / © Getty Images

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Нікі Гілтон Ротшильд — молодша сестра Періс Гілтон — стала однією з гостей щорічної церемонії Golden Heart Awards, яка відбулася 19 жовтня в Нью-Йорку. Світська левиця з’явилася на благодійному заході в елегантному образі, зробивши ставку на поєднання класичних елементів гардероба та цікавих деталей.

Для виходу Гілтон обрала сірий топ без рукавів із коміром-галтер, який підкреслював лінію плечей і вирізнявся відкритою спиною. Його вона поєднала з класичними картатими штанами, що додали образу стриманості та легкої ділової естетики. Її ансамбль був від бренду Michael Kors.

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Нікі Гілтон / © Getty Images

Завершили лук Нкі чорні туфлі-човники, сумка та пасок на талії. Особливими деталями луку стали прикраси від її власного бренду Theo Grace.

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Нікі Гілтон / © Getty Images

Golden Heart Awards щороку організовує благодійна організація God’s Love We Deliver, яка забезпечує людей із серйозними захворюваннями в Нью-Йорку харчуванням, адаптованим до їхніх медичних потреб. Цьогоріч серед гостей також були Олівія Манн, Марта Стюарт, Анна Вінтур та інші знаменитості.

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