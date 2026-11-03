Нікі Гілтон у казковій сукні Alicia + Olivia з ефектним шлейфом з’явилася на CFDA Awards 2026

Нікі Гілтон / © Associated Press

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Нікі Гілтон відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026, яка відбулася в Нью-Йорку. Щорічна модна подія розпочалася з урочистої червоної доріжки та прийому за участю зірок, а продовжилася гала-вечерею, присвяченою досягненням американської модної індустрії.

Світська левиця опинилася серед числа запрошених вже традиційно і обрала один зі своїх улюблених брендів — сукню від Alicia + Olivia. Її вбрання було колекції весна-літо 2027, яку розробила Стейсі Бендет — дизайнерка, засновниця та директорка бренду.

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Нікі Гілтон і Стейсі Бендет / © Associated Press

Вбрання було креативним, адже мало асиметричну спідницю — спереду вона була короткою, але мала довгий шлейф. Виконане вбрання у мрійливих тонах і відерунках, тому нагадувала сукню казкової принцеси.

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Також Нікі додала гламуру за допомогою таких деталей як золоті мюлі на підборах, яскравий макіж та романтична зачіска. Особливо акцентними стали прикраси, адже шию вона прикрасила масивним кольє-чокером з великими каменями.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Відвідує подію у сукнях від Alicia + Olivia не вперше. Цей бренд вона обирає вже декілька років поспіль для CFDA Fashion Awards, тому пропонуємо згадати їх.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

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