Нікі Гілтон у сукні в горошок і з вирізом до пупка приїхала на фешншоу в Парижі

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон папараці зазнімкували, коли вона виходила з автівки. Знаменитість приїхала на показ бренду Nina Ricci, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Світська левиця була одягнена в легку шифонову чорну сукню у білий горошок. Вбрання мало високу горловину, американську пройму, пікантний виріз майже до пупка і розріз спереду на спідниці. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на шпильках і чорною прямокутною сумкою від Alaïa, прикрашену срібним ланцюжком з підвісками-сердечками.

Нікі зробила милу хвилясту зачіску «Мальвінка», прикрасивши її чорно-білим бантом, і макіяж із рожевою помадою. На обличчі у неї були чорні окуляри Miu Miu, а у вухах — золоті сережки з діамантами у вигляді бантиків.

Нагадаємо, Нікі Гілтон на показ бренду Tod’s одягла шкіряне вбрання кольору молочного шоколаду.