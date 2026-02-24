Нікі Гілтон у тренчі від Burberry і джинсах приїхала на вечірку у Лондоні

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон потрапила до об’єктивів папараці дорогою на афтепаті після модного показу бренду Burberry, який відбувся у межах Лондонського тижня моди. Світська левиця зраділа зустрічі з фотографами.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Вона була одягнена у класичний бежевий тренч з коміром із фірмовим картатим принтом Burberry і поясом, який зав’язала на талії. На Нікі також були сині джинси-кльош і чорне взуття. У руці Гілтон тримала сумку з фірмовим принтом згаданого бренду.

У зірки було акуратне укладання, ніжно-рожевий блиск на губах, масивні чорні окуляри на обличчі, діамантові сережки у вухах і великий золотий браслет на руці.

Нагадаємо, Нікі Гілтон з’явилася на Тижні моди у Парижі у короткій сукні з V-подібним вирізом та об’ємній шубі.