- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Нікі Гілтон з’явила на модному показі з гламурною іменною сумкою
Зірка підкреслила короткою сукнею ноги, а аксесуарами — любов до гламуру і розкоші.
Молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала показ дизайнера та свого друга Марка Джейкобса. Модне шоу відбулося у Park Avenue Armory 9 лютого в Нью-Йорку.
Гілтон з’явилася на заході у білій мінісукні з підкресленою талією та без рукавів, яку прикрашали креативні чорні бантики, адже їхні краї були пришиті так, що здавалось ніби вони не рівні.
Лук світська левиця доповнила також високою зачіскою-хвостом, прикрашеною бантиком, туфлями з ремінцями, прикрасами від свого бренду Theo Grace, яскравим макіяжем та оригінальним клатчем зі своїми ініціалами.
Однак Нікі не єдина відома жінка, яка має сумку з ініціалами. Також нова дружина американського мільярдера Безоса вийшла у світ після весілля з особливим аксесуаром — тримала у руці сумку із написом «Місіс Безос».