Нікі Гілтон з’явила на модному показі з гламурною іменною сумкою

Зірка підкреслила короткою сукнею ноги, а аксесуарами — любов до гламуру і розкоші.

Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Молодша сестра Періс Гілтон — Нікі — відвідала показ дизайнера та свого друга Марка Джейкобса. Модне шоу відбулося у Park Avenue Armory 9 лютого в Нью-Йорку.

Гілтон з’явилася на заході у білій мінісукні з підкресленою талією та без рукавів, яку прикрашали креативні чорні бантики, адже їхні краї були пришиті так, що здавалось ніби вони не рівні.

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон / © Getty Images

Лук світська левиця доповнила також високою зачіскою-хвостом, прикрашеною бантиком, туфлями з ремінцями, прикрасами від свого бренду Theo Grace, яскравим макіяжем та оригінальним клатчем зі своїми ініціалами.

Однак Нікі не єдина відома жінка, яка має сумку з ініціалами. Також нова дружина американського мільярдера Безоса вийшла у світ після весілля з особливим аксесуаром — тримала у руці сумку із написом «Місіс Безос».

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джеф Безос / © Associated Press

Нікі Гілтон у гарних сукнях (19 фото)

