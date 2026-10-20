Ніколь Кідман обрала елегантний образ з цікавим акцентом для показу Victoria’s Secret Fashion Show

Ніколь Кідман / © Getty Images

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Цього року організатори Victoria’s Secret Fashion Show вирішили не обмежуватись лише відомими моделями на подіумі, а й запросити іменитих гостей на шоу. Саме тому у залі під час грандіозного шоу можна було побачити VIP-гостей, зокрема оскароносну акторку Ніколь Кідман.

Для вечірнього заходу вона обрала нову інтерпретацію класичного костюма зі спідницею. Образ складався з білої сорочки на ґудзиках і чорної спідниці-олівця, оздобленої деталями, що нагадували підв’язки для панчіх.

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Ніколь Кідман / © Getty Images

Також цікавості вбранню додала смугаста краватка це був виразний акцент у дусі Victoria’s Secret. Завершили образ чорні гостроносі туфлі на підборах, бордова сумка-клатч Chanel і красивий макіяж.

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Очікувалося, що Кідман відвідає шоу разом зі своєю 18-річною донькою Сандей Роуз Кідман-Урбан, однак юна модель зрештою не з’явилася на заході. Упродовж останніх кількох років старша донька акторки прокладає власний шлях у модельному бізнесі і вже дебютувала на подіумі під час показів іменитих брендів, зокрема Dior, Calvin Klein, Coach і Valentino.

Можливо у найближчі роки ми побачимо дівчину і на шоу Victoria’s Secret, але не як гостю, а з крилами на спині.

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