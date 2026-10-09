Ніколь Кідман опублікувала рідкісне фото з молодшою 15-річною донькою

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

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59-річна Ніколь Кідман зараз перебуває у Франції разом зі своєю 15-річною донькою Фейт. Акторка опублікувала серію фотографій із подорожі, показавши шанувальникам не тільки красиві краєвиди французької столиці, а й повсякденні моменти відпочинку.

На одному зі знімків Кідман позує разом із донькою у фоє готелю The Peninsula Paris. На тлі їх оточує рожеве підсвічування та композиція з квітів. Фейт одягнена в білу сукню, прикрашену кристалами на рукавах, і чорні босоніжки, а її знаменита мама з’явилася в більш невимушеному образі — бежевій сорочці та широких штанах.

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Ніколь Кідман із донькою / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Шанувальники також звернули увагу на те, що 15-річна Фейт уже майже такого ж зросту, як і її мама. Дівчина помітно підросла і дедалі частіше з’являється поруч із Кідман на публічних заходах.

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«Рожеві вогні на честь місяця боротьби з раком молочної залози», — написала актриса під фото.

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Поїздка до Парижа стала для матері та доньки ще й нагодою разом відвідати Тиждень моди. Кідман і Фейт з’явилися на показі Chanel весна-літо 2027 року.

А старша донька акторки — 18-річна Сандей Роуз — будує свою кар’єру моделі та співпрацює з модними брендами. Так, вона вийшла на подіум під час показу Valentino.

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