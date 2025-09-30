Ніколь Кідман показала рідкісне спільне фото зі своєю молодшою донькою

Ніколь Кідман / © Associated Press

58-річна австралійська та американська акторка, володарка премії «Оскар» Ніколь Кідман опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому вона позувала зі своєю молодшою донькою — 14-річною Фейт Маргарет.

Ніколь Кідман із донькою / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь позувала в чорній сукні на бретельках, у неї на шиї було блискуче намисто, а на обличчі — макіяж з акцентом на рожеву помаду. А її донька була одягнена в довгу червону сукню з об’ємною квіткою на бретельці, а візажисти зробили їй ніжний природний макіяж.

Донька Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Судячи з підпису фото, мама і донька зібралися вийти кудись у світ. Зазначимо, Ніколь Кідман, окрім Фейт, виховує ще одну біологічну доньку — 17-річну Сандей Роуз, яка наразі будує свою модельну кар’єру і вже дебютувала на подіумі — вона взяла участь у показі Модного дому Miu Miu, який презентував колекцію на сезон весна-літо 2025року. Також Ніколь має ще двоє дітей, яких вони всиновили з її колишнім чоловіком Томом Крузом, проте вони не спілкуються з акторкою.

До слова, сьогодні всі західні ЗМІ рясніють заголовками про те, що Ніколь Кідман розлучається з чоловіком Кітом Урбаном (батьком Фейт і Сандей) через 19 років шлюбу

Раніше, нагадаємо, Ніколь Кідман знялася в рекламі з дочкою Фейт.