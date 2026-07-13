- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніколь Кідман продемонструвала приголомшливий білий костюм на Вімблдоні
Акторка з’явилася на перстижній спортивній події у Лондоні.
Оскароносна зірка з’явилася у VIP-ложі під час Вімблдонського турніру і для цієї престижної спортивної події обрала образ, який майстерно поєднує строгу класику з безперечною вишуканістю.
Ніколь Кідман сяяла у бездоганному костюмі кольору слонової кістки, що включав двобортний жакет із широкими лацканами, що ідеально підкреслював її струнку фігуру.
Також акторка одягла класичну білу сорочку, яку доповнила акцентною краваткою, яка створювала ідеальний, трохи романтичний контраст із білим ансамблем.
Вона також носила класичний літній капелюх з коричневим шкіряним акцентом. Доповнила поєднання елегантною сумкою нюдового відтінку з виразними шкіряними деталями та ремінцями, яка ідеально доповнювала загальний яскравий образ та поєднувалася з її окулярами і золотими прикрасами.
Також подію відвідала співачка і акторка Дженніфер Лопес, яка прийшла у величезному капелюсі.