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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман продемонструвала приголомшливий білий костюм на Вімблдоні

Акторка з’явилася на перстижній спортивній події у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Оскароносна зірка з’явилася у VIP-ложі під час Вімблдонського турніру і для цієї престижної спортивної події обрала образ, який майстерно поєднує строгу класику з безперечною вишуканістю.

Ніколь Кідман сяяла у бездоганному костюмі кольору слонової кістки, що включав двобортний жакет із широкими лацканами, що ідеально підкреслював її струнку фігуру.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Також акторка одягла класичну білу сорочку, яку доповнила акцентною краваткою, яка створювала ідеальний, трохи романтичний контраст із білим ансамблем.

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Сієнна Міллер / © Associated Press

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Сієнна Міллер / © Associated Press

Вона також носила класичний літній капелюх з коричневим шкіряним акцентом. Доповнила поєднання елегантною сумкою нюдового відтінку з виразними шкіряними деталями та ремінцями, яка ідеально доповнювала загальний яскравий образ та поєднувалася з її окулярами і золотими прикрасами.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Також подію відвідала співачка і акторка Дженніфер Лопес, яка прийшла у величезному капелюсі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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