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- Шоу-бізнес
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Ніколь Кідман привернула увагу у сміливому прозорому топі креативного дизайну на зірковій прем’єрі
Акторка відвідала прем’єру 3 сезону серіалу.
Ніколь Кідман привернула до себе увагу, вийшовши на червону доріжку нью-йоркської прем’єри нового сезону серіалу «Спецоперації: Левиця», у якому знялася разом із Зої Салданою.
Голлівудська легенда продемонструвала один зі своїх найцікавіших образів за останній час, адже обрала не сукню на цей захід. Ніколь вийшла у елегантних білих штанах широкого крою, які носила у поєднанні з прозорим топом, прикрашеним витонченим мереживом та мерехтливими прикрасами, що каскадом спадали на ліф. Вбрання було від бренду Fendi Fall з колекції 2026 року.
Топ вона одягла поверх нюдової спідньої білизни. Також Ніколь доповнила цей лук бежевими босоніжками і золотими прикрасами, зокрема годинником від Omega.
Також і Instagram зірка поділилася постером до серіалу, на якому вона зазнімкована великим планом.