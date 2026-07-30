Ніколь Кідман привернула увагу у сміливому прозорому топі креативного дизайну на зірковій прем’єрі

Ніколь Кідман / © Associated Press

Реклама

Ніколь Кідман привернула до себе увагу, вийшовши на червону доріжку нью-йоркської прем’єри нового сезону серіалу «Спецоперації: Левиця», у якому знялася разом із Зої Салданою.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська легенда продемонструвала один зі своїх найцікавіших образів за останній час, адже обрала не сукню на цей захід. Ніколь вийшла у елегантних білих штанах широкого крою, які носила у поєднанні з прозорим топом, прикрашеним витонченим мереживом та мерехтливими прикрасами, що каскадом спадали на ліф. Вбрання було від бренду Fendi Fall з колекції 2026 року.

Реклама

Ніколь Кідман / © Associated Press

Топ вона одягла поверх нюдової спідньої білизни. Також Ніколь доповнила цей лук бежевими босоніжками і золотими прикрасами, зокрема годинником від Omega.

Реклама

Ніколь Кідман / © Associated Press

Також і Instagram зірка поділилася постером до серіалу, на якому вона зазнімкована великим планом.

Новини партнерів