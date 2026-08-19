Ніколь Кідман разом із молодшою сестрою відпочила в Ісландії

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

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59-річна австралійська та американська акторка, лауреатка премії «Оскар» — Ніколь Кідман — влаштувала собі атмосферний відпочинок в Ісландії та поділилася з шанувальниками знімками зі своєї сімейної подорожі. Акторка вирушила у подорож зі своєю молодшою сестрою — 56-річною Антонією, журналісткою та телеведучою.

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Кідман опублікувала в Instagram серію фотографій, зроблених під час подорожі. На одному зі знімків акторка позує на борту судна на тлі похмурого ісландського пейзажу. Для відпочинку вона обрала максимально комфортний образ — джинси та теплий сірий светр, а волосся залишила природно кучерявим.

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На інших знімках зірка милується суворою природою Ісландії, проводить час із сестрою, а також відпочиває в джакузі прямо на борту яхти. Судячи з фотографій, сімейна подорож виявилася досить спокійною і далекою від звичного голлівудського гламуру.

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман із сестрою / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

«Чудова країна, подорож усього життя», — підписала публікацію Кідман.

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман розповіла про своє таємне життя.

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