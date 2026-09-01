Ніколь Кідман у "голій" сукні Versace: образ акторки на прем’єрі "Практичної магії 2" був сенсаційним

Ніколь Кідман / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі відбулася прем’єра фільму «Практична магія 2» і зірки цієї картини сяяли на червоній доріжці перед гостями заходу і фотографами. Однак основну увагу привернула Ніколь Кідман, а все через її ефектну сукню від Atelier Versace.

Акторка з’явилася в чорній сукні, повністю виконаній із мережива ручної роботи в техніці інтарсії — образ був напрочуд «відьомським» й ідеально вписувався у тематику події. Чорне мереживо було накладене поверх основи тілесного відтінку, що створювало так званий «голий» ефект, а асиметрична спідниця підкреслювала ноги зірки.

Реклама

Ніколь Кідман / © Associated Press

Образ Ніколь доповнила мереживними туфлями-човниками на шпильці та мепреживним чокером на шиї.

Реклама

Ніколь Кідман / © Associated Press

Образ Кідман вийшов чуттєвим, але без надмірної відвертості. Також жіночності і вишуканості йому додавали ніжний макіяж та об’ємна зачіска з легкими локонами.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Сукня яку Кідман продемонструвала на прем’єрі — це перший погляд на роботу нового креативного директора Versace Пітер Мюльє. І хоча він дебютує офіційно на подіумі Versace лише наступного року, ця сукня вже продемонструвала його бачення бренду — жіночне і чуттєве.

Ніколь Кідман і Сандра Буллок / © Associated Press

Новини партнерів