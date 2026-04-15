Ніколь Кідман у легкій сукні з прозорою спідницею презентувала фільм "Практична магія 2"

Компанія Warner Bros. повідомила, що на екрани повертається фільм «Практична магія», а акторки Ніколь Кідман і Сандра Буллок повернуться до своїх ролей у продовженні, яке вийде в кінотеатрах 18 вересня 2026 року.

Щоб прорекламувати свою нову роботу акторки відвідали CinemaCon у Лас-Вегасі і вийшли разом на сцену. 61-річна Буллок та 58-річна Кідман презентували разом тизер до фільму словами: «Відьми повернулися!».

Ніколь Кідман і Сандра Булок на CinemaCon 2026 / © Associated Press

Сандра обрала для заходу червоний костюм, а ось Кідман зачарувала публіку своєю легкою та ніжною сукнею чорного кольору від бренду Colleen Allen, яка мала напівпрозору асиметричну спідницю, рюші з необробленим краєм та короткі рукави і у стилі флаттер.

Образ акторка доповнила класичними туфлями, прикрасами з камінням і розпустила волосся.

Фільм випустять у прокат через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри «Практична магія» не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики.

Перші кадри з продовження вже показали в Instagram.