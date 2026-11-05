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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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322
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1 хв

Ніколь Кідман у стильному образі з’явилася на першому показі Chanel в Австралії

Уперше в історії Модни дім Chanel представили свою круїзну колекцію Cruise 2026/27 в Австралії. Показ відбувся 5 листопада в Сіднеї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Getty Images

Австралійська кінозірка Ніколь Кідман привернула до себе увагу в Сіднеї, коли разом з цілою низкою найвідоміших представників австралійської індустрії шоубізнесу завітала на показ колекції Chanel Cruise 2026/27 у просторі The Cutaway.

Подія стала особливою, адже французький люксовий Модний дім Chanel уперше в історії провів свої подіумні покази в Австралії. Амбасадорка бренду Ніколь Кідман з’явилася на заході в чорному жакеті та штанах, які поєднала з білою майкою і жилетом. Ніколь доповнила також образ класичними чорними туфлями, лаконічними сережками і макіяжем.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Серед інших знаменитостей, які відвідали захід бренду були поппринцеса Кайлі Міноуг і акторка Марго Роббі, яка обрала білий ансамбль, який поєднував прозору сукню та труси-шорти. Водночас креативний директор Chanel Матьє Блазі показ не відвідав.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

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