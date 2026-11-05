Ніколь Кідман у стильному образі з’явилася на першому показі Chanel в Австралії

Ніколь Кідман / © Getty Images

Реклама

Австралійська кінозірка Ніколь Кідман привернула до себе увагу в Сіднеї, коли разом з цілою низкою найвідоміших представників австралійської індустрії шоубізнесу завітала на показ колекції Chanel Cruise 2026/27 у просторі The Cutaway.

Подія стала особливою, адже французький люксовий Модний дім Chanel уперше в історії провів свої подіумні покази в Австралії. Амбасадорка бренду Ніколь Кідман з’явилася на заході в чорному жакеті та штанах, які поєднала з білою майкою і жилетом. Ніколь доповнила також образ класичними чорними туфлями, лаконічними сережками і макіяжем.

Реклама

Ніколь Кідман / © Getty Images

Серед інших знаменитостей, які відвідали захід бренду були поппринцеса Кайлі Міноуг і акторка Марго Роббі, яка обрала білий ансамбль, який поєднував прозору сукню та труси-шорти. Водночас креативний директор Chanel Матьє Блазі показ не відвідав.

Реклама

Марго Роббі / © Getty Images

Новини партнерів