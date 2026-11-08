Ніколь Кідман у сукні-пачці Chanel: акторка вразила балетним образом на галавечорі LACMA 2026

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Ніколь Кідман лише кілька днів тому відвідала показ Модного дому Chanel у Сіднеї, після якого вирушила до Лос-Анджелеса, щоб продемонструвати неймовірну сукню від цього бренду на щорічному галавечорі LACMA.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Акторка вийшла на публіку у вбранні кремових відтінків у стилі балеткор. Як мбасадорка Chanel, вона обрала вбрання з весняної колекції бренду prêt-à-porter 2027 року, створеної під керівництвом креативного директора Матьє Блазі. Сукня поєднувала приталений ліф із заокругленою лінією плечей, рукавами три чверті, а також необробленими краями манжетів і горловини.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

Від злегка заниженої лінії талії силует переходив у пишну багатошарову спідницю-пачку з фатину, довжина якої була асиметричною, а сама тканина мала різні відтінки бежевого, які гармонійно поєднувалися зі стриманою верхньою частиною сукні.

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Нал образом Ніколь працював її стиліст Джейсон Болден, який завершив цей лук ансамблем мінімалістичних прикрас та чорними босоніжками на підборах. Образ Ніколь Кідман для галавечора LACMA 2026 був представлений на подіумі зовсім нещодавно — на початку жовтня під час Тижня моди в Парижі.

Ніколь Кідман / © Associated Press

15-й щорічний галавечір Art+Film Музею мистецтв округу Лос-Анджелес зібрав представників Голлівуду та світу мистецтва. Цього року захід був присвячений художниці Вії Целмінс і режисеру фільму «Дюна» Дені Вільневу. Співголовами заходу знову стали Леонардо Ді Капріо та членкиня опікунської ради музею Єва Чоу. Модний дім Gucci продовжив виступати головним спонсором події — цю роль бренд виконує від самого заснування галавечора 2011 року. Музичним гостем вечора стала Розе з гурту Blackpink. Кошти, зібрані під час заходу, спрямують на підтримку кінопрограм, виставок та освітніх ініціатив музею.

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