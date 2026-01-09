Ніколь Кідман виклала зворушливе особисте фото після новин про завершення розлучення з Кітом Урбаном

Ніколь Кідман / © Associated Press

58-річна зірка опублікувала в Instagram миле фото, на якому вона зазнімкована зі своєю молодшою сестрою. Публікацію вона зробила лише через кілька днів після того, як остаточно оформила розлучення з Кітом Урбаном.

Ніколь мала приголомшливий і свіжий вигляд, як і її сестра Антонія. Вони обіймались сидячи на літній терасі будинку у легких сукнях. На Ніколь було вбрання оливкового відтінку з мережива і об’ємними рукавами, а от Антонія обрала помаранчеву сукню з принтом, яку поєднала із легким кардиганом та золотими прикрасами.

Ніколь та Антонія Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Також помітно, що Ніколь знову вирішила зробити укладання з локонами. Вперше акторка продемонструвала такий образ влітку 2025 року, коли опублікувала знімок із відпустки, на якому була зазнімкована з племінницею і сестрою.

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

Таку зачіску акторка часто носила у молоді роки, коли тільки починала свою кар’єру у кіно. За її словами, від природи у неї кучеряве волосся, однак протягом багатьох років вона його випрямляла. Схоже, що зараз Кідман вирішила повернутися до минулого стилю, адже у звичайному житті знову носить кучері. Ймовірно, зміна у зовнішності — це наслідок змін у житті. Нагадаємо, що також кардинально змінила зачіску після після розставання з чоловіком і Сара Фергюсон.