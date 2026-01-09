ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Кідман виклала зворушливе особисте фото після новин про завершення розлучення з Кітом Урбаном

Акторка поділилась гарним фото, на якому показала свою сестру.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

58-річна зірка опублікувала в Instagram миле фото, на якому вона зазнімкована зі своєю молодшою сестрою. Публікацію вона зробила лише через кілька днів після того, як остаточно оформила розлучення з Кітом Урбаном.

Ніколь мала приголомшливий і свіжий вигляд, як і її сестра Антонія. Вони обіймались сидячи на літній терасі будинку у легких сукнях. На Ніколь було вбрання оливкового відтінку з мережива і об’ємними рукавами, а от Антонія обрала помаранчеву сукню з принтом, яку поєднала із легким кардиганом та золотими прикрасами.

Ніколь та Антонія Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Ніколь та Антонія Кідман / © Instagram Ніколь Кідман

Також помітно, що Ніколь знову вирішила зробити укладання з локонами. Вперше акторка продемонструвала такий образ влітку 2025 року, коли опублікувала знімок із відпустки, на якому була зазнімкована з племінницею і сестрою.

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

Ніколь Кідман із племінницею та сестрою / фото: Lucia Hawley

Таку зачіску акторка часто носила у молоді роки, коли тільки починала свою кар’єру у кіно. За її словами, від природи у неї кучеряве волосся, однак протягом багатьох років вона його випрямляла. Схоже, що зараз Кідман вирішила повернутися до минулого стилю, адже у звичайному житті знову носить кучері. Ймовірно, зміна у зовнішності — це наслідок змін у житті. Нагадаємо, що також кардинально змінила зачіску після після розставання з чоловіком і Сара Фергюсон.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie