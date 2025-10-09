Ніколь Кідман знялася для глянцю в ефектних образах і з новою короткою стрижкою

Ніколь Кідман

Реклама

58-річна австралійська й американська акторка, володарка премії «Оскар» — Ніколь Кідман — стала головною зіркою нового спеціального фешн-випуску Vogue. На обкладинці глянцю її зазнімковано в коричневій сукні Saint Laurent з пишним подолом і чорним поясом, а також з новою коротшою, ніж зазвичай, стрижкою.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Перед камерою фотографа Карліна Джейкобса Ніколь позувала в ефектних образах: в екстравагантній салатовій сукні з тканинною маскою на обличчі від Maison Margiela, оксамитовій винній сукні від Dolce&Gabbana, у сукні з високим розрізом від Valentino у поєднанні з капроновими колготками з візерунком, сріблястій сукні від Schiaparelli та ін.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

В інтерв’ю журналу Ніколь розповіла про кар’єру, свою нову роботу «Практична магія-2», а також про свої улюблені ролі (Сатін у «Мулен Руж» База Лурмана і Селеста у «Великій маленькій брехні»).

Реклама

Своє розлучення з Кітом Урбаном, з яким вона прожила у шлюбі 19 років і виховує двох доньок, вона не коментувала, — скоріше за все, інтерв’ю було підготовлене до того, як це стало відомо. «Під час наших розмов я здогадувався про це, але не хотів втручатися. Коли я спитав, що вона відчуває зараз, у свої 50 з невеликим, я очікував почути банальну відповідь про проникливість віку. Натомість Кідман іронічно, сумно і невпевнено відповіла. Вона сказала: „Скільки разів тебе вчили, що ти думаєш, ніби знаєш, куди рухається твоє життя, а воно виявляється зовсім не таким?"- написала авторка інтерв’ю Венделл Стівенсон.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Раніше, нагадаємо, Ніколь Кідман відвідала світський захід уперше після новин про розлучення.