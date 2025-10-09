ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Ніколь Кідман знялася для глянцю в ефектних образах і з новою короткою стрижкою

Зірка з’явилася в новій фотосесії для легендарного журналу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман

58-річна австралійська й американська акторка, володарка премії «Оскар» — Ніколь Кідман — стала головною зіркою нового спеціального фешн-випуску Vogue. На обкладинці глянцю її зазнімковано в коричневій сукні Saint Laurent з пишним подолом і чорним поясом, а також з новою коротшою, ніж зазвичай, стрижкою.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Перед камерою фотографа Карліна Джейкобса Ніколь позувала в ефектних образах: в екстравагантній салатовій сукні з тканинною маскою на обличчі від Maison Margiela, оксамитовій винній сукні від Dolce&Gabbana, у сукні з високим розрізом від Valentino у поєднанні з капроновими колготками з візерунком, сріблястій сукні від Schiaparelli та ін.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/voguemagazine

В інтерв’ю журналу Ніколь розповіла про кар’єру, свою нову роботу «Практична магія-2», а також про свої улюблені ролі (Сатін у «Мулен Руж» База Лурмана і Селеста у «Великій маленькій брехні»).

Своє розлучення з Кітом Урбаном, з яким вона прожила у шлюбі 19 років і виховує двох доньок, вона не коментувала, — скоріше за все, інтерв’ю було підготовлене до того, як це стало відомо. «Під час наших розмов я здогадувався про це, але не хотів втручатися. Коли я спитав, що вона відчуває зараз, у свої 50 з невеликим, я очікував почути банальну відповідь про проникливість віку. Натомість Кідман іронічно, сумно і невпевнено відповіла. Вона сказала: „Скільки разів тебе вчили, що ти думаєш, ніби знаєш, куди рухається твоє життя, а воно виявляється зовсім не таким?"- написала авторка інтерв’ю Венделл Стівенсон.

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман, фото: instagram.com/nicolekidman/

Раніше, нагадаємо, Ніколь Кідман відвідала світський захід уперше після новин про розлучення.

Образи Ніколь Кідман (43 фото)

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie