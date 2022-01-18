Ніколь Шерзінгер лягла в бікіні у ванну з крижаною водою

43-річна Ніколь Шерзінгер показала підписникам як розслабляється.

Зірка Pussycats Dolls продемонструвала фоловерам у соцмережі, як приймала крижану ванну. Ніколь заскочена в білому купальнику, лежачи в дуже холодній воді у ванній кімнаті. У підписі написано:

"3°C 39°F, 6-хвилинне занурення у холодну воду. Щоб прорватися, треба дихати".

Також читайте 43-річна Ніколь Шерзінгер у салатовому бікіні показала фігуру без фотошопу

Не секрет, що Ніколь приділяє велику увагу своєму здоров'ю та фізичній формі. Вона також слідкує за тим, що їсть. Кілька років тому в інтерв'ю журналу People Шарзінгер розповіла, що зазвичай починає кожен день із зеленого соку холодного віджиму, грецького йогурту, агави, мюслів, банана, коричневого рису та японського чаю. На обід вона може з'їсти копчену грудку індички з легким швейцарським сиром, авокадо, листям салату, помідорами чері та оливковою олією. Перекусом для співачки буде чашка нарізаного ананаса та чорниці, а на вечерю Ніколь вибере безглютенову пасту, томатно-базиликовий соус і трохи тертого пармезану.

Схоже, процедури загартовування Ніколь Шерзінгер теж вирішила ввести у свій графік і показує підписникам, як їй це вдалося.

Читайте також: