Ніколь Шерзінгер у блакитному бікіні з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою
47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls насолоджується відпочинком на Мальдівах.
Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram знімки зі своєї відпустки, яку вона проводить на Мальдівах.
Зірка позувала на фото у мініатюрному блакитному бікіні на зав’язках.
Ніколь з різних ракурсів похизувалася своєю ідеальною стрункою фігурою і пружними сідницями.
Свій пляжний лук вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами з коричневими лінзами.
А ще Шерзінгер замилувала фоловерів світлиною зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом, який постав у кремових шортах із бежевим флористичним принтом та в окулярах.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у сливовій сукні з гарним декольте блиснула слідами від купальника на заході.