Ніколь Шерзінгер у блакитному бікіні з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram знімки зі своєї відпустки, яку вона проводить на Мальдівах.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Зірка позувала на фото у мініатюрному блакитному бікіні на зав’язках.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь з різних ракурсів похизувалася своєю ідеальною стрункою фігурою і пружними сідницями.

Свій пляжний лук вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами з коричневими лінзами.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

А ще Шерзінгер замилувала фоловерів світлиною зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом, який постав у кремових шортах із бежевим флористичним принтом та в окулярах.

Том Еванс і Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у сливовій сукні з гарним декольте блиснула слідами від купальника на заході.