ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Шерзінгер у блакитному бікіні з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою

47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls насолоджується відпочинком на Мальдівах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram знімки зі своєї відпустки, яку вона проводить на Мальдівах.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Зірка позувала на фото у мініатюрному блакитному бікіні на зав’язках.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь з різних ракурсів похизувалася своєю ідеальною стрункою фігурою і пружними сідницями.

Свій пляжний лук вона доповнила масивними сонцезахисними окулярами з коричневими лінзами.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

А ще Шерзінгер замилувала фоловерів світлиною зі своїм нареченим — колишнім регбістом Томом Евансом, який постав у кремових шортах із бежевим флористичним принтом та в окулярах.

Том Еванс і Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Том Еванс і Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у сливовій сукні з гарним декольте блиснула слідами від купальника на заході.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie