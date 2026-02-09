- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніколь Шерзінгер у червоній сукні-бюст’є з лелітками продемонструвала струнку фігуру
Артистка обожнює червоний колір, тому часто обирає вбрання цього відтінку.
Ніколь Шерзінгер продемонструвала в Instagram новий ефектний образ lady in red.
Цього разу артистка одягла червону обтислу сукню-бюст’є, розшиту лелітками і блискітками. Вбрання ідеально підкреслила струнку фігуру зірки. Вона мала просто бездоганний вигляд.
Шерзінгер зібрала волосся в елегантний високий пучок, зробила вечірній макіяж із пишними віями і завершила лук діамантовими прикрасами.
