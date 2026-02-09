ТСН у соціальних мережах

94
1 хв

Ніколь Шерзінгер у червоній сукні-бюст’є з лелітками продемонструвала струнку фігуру

Артистка обожнює червоний колір, тому часто обирає вбрання цього відтінку.

Автор публікації
Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер продемонструвала в Instagram новий ефектний образ lady in red.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Цього разу артистка одягла червону обтислу сукню-бюст’є, розшиту лелітками і блискітками. Вбрання ідеально підкреслила струнку фігуру зірки. Вона мала просто бездоганний вигляд.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Шерзінгер зібрала волосся в елегантний високий пучок, зробила вечірній макіяж із пишними віями і завершила лук діамантовими прикрасами.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер зачарувала знімками у стильному купальнику на Мальдівах.

94
