ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Ніколь Шерзінгер у червоній сукні з 3-D-квітами захопила розкішним образом

47-річна співачка, акторка й колишня зірка Pussycat Dolls в образі lady in red влаштувала собі фотосесію.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер продемонструвала в Instagram свій новий розкішний образ lady in red. У цьому луку зірка влаштувала імпровізований фотосет.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Позувала вона в елегантній червоній сукні без бретельок, приталеного силуету і фасону «русалка», яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Вбрання на стегнах було оздоблене бордовими 3D-квітами, а також мало невеликий шлейф.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Аутфіт Ніколь доповнила елегантною зачіскою з високим пучком, макіяжем із коричневими блискучими тінями та ягідною помадою і манікюром кольору гнилої вишні. У вухах у неї були сережки з діамантами, а на руках — каблучки з камінням.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер показала яскраві знімки у купальнику з відпочинку на Мальдівах.

Дата публікації
Кількість переглядів
227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie