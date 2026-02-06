Ніколь Шерзінгер у червоній сукні з 3-D-квітами захопила розкішним образом

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер продемонструвала в Instagram свій новий розкішний образ lady in red. У цьому луку зірка влаштувала імпровізований фотосет.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Позувала вона в елегантній червоній сукні без бретельок, приталеного силуету і фасону «русалка», яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Вбрання на стегнах було оздоблене бордовими 3D-квітами, а також мало невеликий шлейф.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Аутфіт Ніколь доповнила елегантною зачіскою з високим пучком, макіяжем із коричневими блискучими тінями та ягідною помадою і манікюром кольору гнилої вишні. У вухах у неї були сережки з діамантами, а на руках — каблучки з камінням.

Ніколь Шерзінгер/Фото Alexandra Arnold / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер показала яскраві знімки у купальнику з відпочинку на Мальдівах.