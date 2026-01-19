ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
194
1 хв

Ніколь Шерзінгер у яскравому бікіні похизувалася гарною фігурою

47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls продовжує захоплювати своїм гарним контентом із відпочинку на Мальдівах.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер поділилась в Instagram відео зі своєї відпустки на Мальдівах.

Красуня позувала в океані у яскравому бікіні з різнокольоровим принтом. У неї було мокре волосся, масивні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах і ланцюжок на шиї. Артистка вчергове похизувалася своєю стрункою гарною фігурою.

«Деякі моменти заслуговують на повний кадр», — підписала Шерзінгер відеоролик.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер показала фото у кораловому купальнику з рожевим принтом і золотим кільцем на ліфі.

