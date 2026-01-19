Ніколь Шерзінгер у яскравому бікіні похизувалася гарною фігурою

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Реклама

Ніколь Шерзінгер поділилась в Instagram відео зі своєї відпустки на Мальдівах.

Красуня позувала в океані у яскравому бікіні з різнокольоровим принтом. У неї було мокре волосся, масивні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах і ланцюжок на шиї. Артистка вчергове похизувалася своєю стрункою гарною фігурою.

«Деякі моменти заслуговують на повний кадр», — підписала Шерзінгер відеоролик.

Реклама

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер показала фото у кораловому купальнику з рожевим принтом і золотим кільцем на ліфі.