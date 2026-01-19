- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніколь Шерзінгер у яскравому бікіні похизувалася гарною фігурою
47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls продовжує захоплювати своїм гарним контентом із відпочинку на Мальдівах.
Ніколь Шерзінгер поділилась в Instagram відео зі своєї відпустки на Мальдівах.
Красуня позувала в океані у яскравому бікіні з різнокольоровим принтом. У неї було мокре волосся, масивні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах і ланцюжок на шиї. Артистка вчергове похизувалася своєю стрункою гарною фігурою.
«Деякі моменти заслуговують на повний кадр», — підписала Шерзінгер відеоролик.
Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер показала фото у кораловому купальнику з рожевим принтом і золотим кільцем на ліфі.