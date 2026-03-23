Ніколь Шерзінгер у шкіряній сукні з акцентом на пікантному декольте потрапила під приціл папараці
47-річна колишня зірка Pussycat Dolls в образі total black привернула увагу фотографів.
Папараці заскочили Ніколь Шерзінгер в ефектному образі у Нью-Йорку. Знаменитість вчергове продемонструвала своє чудове відчуття стилю.
Артистка зʼявилася там у чорній шкірній сукні максі з блиском, яка мала шнурок-галтер та акцентний пікантний виріз у зоні декольте. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
На плечі Шерзінгер накинула шкіряне чорне пальто, а взута вона була в чорні туфлі-човники. Співачка розпустила волосся, зробила макіяж із темно-бежевою помадою, наділа на обличчя чорні окуляри та завершила лук лаконічними прикрасами.
