Ніколь Шерзінгер у шкіряній сукні з декольте-серцем вийшла на червону доріжку музичної премії
47-річна колишня зірка Pussycat Dolls продемонструвала на заході ефектний образ total black.
Ніколь Шерзінгер відвідала церемонію вручення музичної премії iHeartRadio Music Awards 2026 у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці артистка з’явилася у шкіряній сукні максі А-силуету і без бретелей. Головним акцентом у її аутфіті було декольте у формі серця. Взута зірка чорні замшеві ботильйони на високих платформах і підборах.
Лук Ніколь доповнила чорними шкіряними високими рукавичками. У неї було хвилясте укладання, вечірній макіяж й ефектні краплевидні сережки.
Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер зʼявилася на вулицях Нью-Йорка у чорній шкірній сукні з блиском, яка мала шнурок-галтер та акцентний пікантний виріз у зоні декольте.