Ніколь Шерзінгер влаштувала фотосет у жакеті на голе тіло

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

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Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона продемонструвала сміливий образ.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Перед обʼєктивом фотокамери зірка постала у жакеті шоколадного відтінку, який одягла на голе тіло, що мало спокусливий вигляд. Ніколь блиснула пласким животом. Позувала вона на тлі стіни графітового кольору.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

У Шерзінгер було обʼємне укладання з локонами і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими прикрасами.

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Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у купальнику з принтом «зебра» похизувалася ідеальною фігурою на пляжі.