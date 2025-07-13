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- Шоу-бізнес
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Ніколь Шерзінгер влаштувала фотосет у жакеті на голе тіло
Колишня зірка Pussycat Dolls новими фото розбурхала уяву фоловерів.
Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона продемонструвала сміливий образ.
Перед обʼєктивом фотокамери зірка постала у жакеті шоколадного відтінку, який одягла на голе тіло, що мало спокусливий вигляд. Ніколь блиснула пласким животом. Позувала вона на тлі стіни графітового кольору.
У Шерзінгер було обʼємне укладання з локонами і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила лаконічними золотими прикрасами.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у купальнику з принтом «зебра» похизувалася ідеальною фігурою на пляжі.