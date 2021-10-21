Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем постали оголеними перед камерою

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем не приховують своїх почуттів на публіці.

22-річний Бруклін, який, як ми знаємо професійно захоплюється фотографією та його 26-річна наречена Нікола, постали перед камерою в напівоголеному вигляді.

Бруклін взяв до рук камеру і зробив фотографії, на яких вони обидвоє зображені топлес. На першому фото Нікола обіймає коханого ззаду, притискаючись до нього всім тілом. А на іншому знімку дівчина позує абсолютно оголеною з одним лише рушником на голові, Брукліна в кадрі майже не видно, він знову з камерою знімає.

(гортайте фото праворуч)

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"Я дійсно тебе кохаю", — свідчить підпис під фотографіями, який написала дівчина.

Нагадаємо, нещодавно пару разом заскочили на прогулянці в Парижі. Вони прилітали з Нью-Йорка для того, щоб відвідати модні покази і різні заходи, організовані для знаменитостей.

Ще раніше вони вперше з'явилися разом на такому великому заході, як Met Gala 2021. Там Нікола сяяла в рожевій максісукні від Valentino.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / Associated Press

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