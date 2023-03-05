Нікола Пельтц копіює стиль Вікторії Бекхем: зірок заскочили дорогою на шопінг

Зіркове сімейство потрапило під приціли фотографів після того, як дизайнерка Вікторія Бекхем представила свою нову осінньо-зимову колекцію 2023-2024 на Паризькому тижні моди.

Відомо, що Вікторія разом із чоловіком Девідом, дочкою Гарпер та синами Крузом та Брукліном були зазнімковані дорогою до магазину Sephora у неділю. Разом із ними була і дружина Брукліна Бекхема – Нікола Пельтц.

48-річна модельєрка мала розкішний вигляд в бузковому в'язаному светрі з високою горловиною та штанях кльошах оливкового кольору в тон, яким підібрала сумку з торочкою.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

Вікторія розпустила своє довге каштанове волосся, одягла на обличчя великі чорні окуляри від сонця і йшла за руку з чоловіком. Девід був у коричневому піджаку та штанях, а також туфлях у тон. Під піджаком у нього був смарагдовий светр із високою горловиною. Чоловік накинув винного кольору шарф на шию і одягнув окуляри від сонця.

Привабливий вигляд мала і невістка подружжя Бекхемів — 28-річна Нікола Пельтц. Вона була в цікавому топі з торочкою, широких синіх джинсах та у довгому чорному шкіряному плащі. У руках дівчина несла сумку від Fendi. Нікола також одягла чорні окуляри на обличчя, зробила хвилясте укладання, пофарбувавши волосся в такий самий шоколадний відтінок, як у її свекрухи і одягла золоті сережки-кільця.

Вікторія Бекхем із сім'єю / Фото: Getty Images

Учора, 4 березня Брукліну Бекхему виповнилося 24 роки. Мабуть, сім'я відсвяткувала цей день усі разом у Парижі. А ворожнеча, яка була між Вікторією та Ніколою, залишилася в минулому.

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