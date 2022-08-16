Нікола Пельтц озвучила причину ворожнечі з Вікторією Бекхем, але Бруклін все заперечує

Дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — пояснила, чому не одягла весільну сукню від Вікторії Бекхем у день, коли вийшла заміж за старшого сина подружжя Бекхемів 9 квітня 2022 року.
Про ворожнечу двох головних жінок Брукліна говорять давно. І ось Нікола нарешті порушила мовчання та роз'яснила деякі моменти, які давно цікавили публіку.
Зокрема, Пельтц розповіла про те, чому вона не одягла сукню від Вікторії Бекхем, коли виходила заміж за Брукліна. В інтерв'ю для журналу Variety, обкладинку якого нещодавно прикрасив Бруклін, Нікола розповіла:
"Я збиралася і дуже хотіла, але за кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не може її пошити, тому мені довелося вибрати іншу сукню". До вівтаря Нікола йшла у сукні Valentino.
Тобто виходить, з якоїсь невідомої причини Вікторія Бекхем сама відмовилася шити весільну сукню для майбутньої дружини свого старшого сина. Проте ворожнеча між двома жінками, схоже, почалася саме з весільної сукні.
"Вона не говорила, що ти не можеш це носити, і я не говорила, що не хочу це носити. Ось із чого все почалося, а потім вони з цим покінчили", - зазначила в інтерв'ю Нікола.
Бруклін втрутився в розмову і підтвердив, що Вікторія та Нікола завжди матимуть подібні не схожі точки зору, і це нормально. А також додав, що в сім'ї всі ладнають і все гаразд.
Проте шанувальники помітили, що Вікторія та Нікола більше не здаються такими близькими, як були раніше, і не підтримують пости одна одної у соцмережах. Коли раніше постійно робили це. Напередодні весілля пара часто ставила лайки та коментувала пости одна одної.
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