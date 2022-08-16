Нікола Пельтц озвучила причину ворожнечі з Вікторією Бекхем, але Бруклін все заперечує

Дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — пояснила, чому не одягла весільну сукню від Вікторії Бекхем у день, коли вийшла заміж за старшого сина подружжя Бекхемів 9 квітня 2022 року.

Про ворожнечу двох головних жінок Брукліна говорять давно. І ось Нікола нарешті порушила мовчання та роз'яснила деякі моменти, які давно цікавили публіку.

Бруклін Пельтц Бекхем та Нікола Пельтц-Бекхем / Фото: Getty Images

Зокрема, Пельтц розповіла про те, чому вона не одягла сукню від Вікторії Бекхем, коли виходила заміж за Брукліна. В інтерв'ю для журналу Variety, обкладинку якого нещодавно прикрасив Бруклін, Нікола розповіла:

"Я збиралася і дуже хотіла, але за кілька місяців вона зрозуміла, що її ательє не може її пошити, тому мені довелося вибрати іншу сукню". До вівтаря Нікола йшла у сукні Valentino.

Тобто виходить, з якоїсь невідомої причини Вікторія Бекхем сама відмовилася шити весільну сукню для майбутньої дружини свого старшого сина. Проте ворожнеча між двома жінками, схоже, почалася саме з весільної сукні.

"Вона не говорила, що ти не можеш це носити, і я не говорила, що не хочу це носити. Ось із чого все почалося, а потім вони з цим покінчили", - зазначила в інтерв'ю Нікола.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Associated Press

Також читайте Бруклін не впорався: Вікторія Бекхем розчарована у старшому синові

Бруклін втрутився в розмову і підтвердив, що Вікторія та Нікола завжди матимуть подібні не схожі точки зору, і це нормально. А також додав, що в сім'ї всі ладнають і все гаразд.

Проте шанувальники помітили, що Вікторія та Нікола більше не здаються такими близькими, як були раніше, і не підтримують пости одна одної у соцмережах. Коли раніше постійно робили це. Напередодні весілля пара часто ставила лайки та коментувала пости одна одної.

Читайте також: