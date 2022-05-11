Нікола Пельтц показала обручку, яку всі давно хотіли побачити

9 квітня Нікола Пельтц вийшла заміж за Брукліна Бекхема.

Їхня весільна церемонія, на якій було присутні 600 гостей відбулася в Палм-Біч, Флорида, в маєтку сім'ї нареченої. Минув місяць, і тільки зараз новоспечена дружина Брукліна продемонструвала свою обручку.

Дівчина опублікувала його фото великим планом у своєму Instagram і коротко написала: "Обручка". Але насправді їх дві: її обручка, що є символом вічності з діамантом смарагдового огранювання, і ще одна нова обручка з величезним діамантом овального огранювання, обрамленим конічними багетами з боків.

До речі, замість подарунків на весіллі батько нареченої – Нельсон Пельтц – попросив зробити пожертвування на підтримку України, про що оголосив у своїй весільній промові.

Нагадаємо, перший вихід пари у світ як подружжя відбувся на початку травня на Met Gala 2022 у Нью-Йорку.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Associated Press

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