Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем постали у кадрі оголеними

Цього року Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем планують зіграти весілля.

Поки що жодних подробиць майбутнього свята вони не розкривають публіці. Відомо тільки, що одну з весільних суконь для нареченої пошиє мама нареченого – Вікторія Бекхем, що, втім, не дивно, адже вона модельєрка і пошити сукню для своєї майбутньої невістки для неї велика радість.

Але про весілля поки що доводиться лише здогадуватися. А ось знімками із повсякденного життя Нікола та Бруклін охоче діляться. На сторінці акторки в Instagram було опубліковано кілька нових кадрів. Там Нікола робить селфі, тримаючи в руках маленький фотоапарат, а поруч перебуває Бруклін. Схоже, вони обидва в оголеному вигляді чи топлес.

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Втім, шанувальників пари це тільки тішить: "Ви такі милі", "Люблю вашу пару", "Ви кльові", — пишуть їм фоловери.

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