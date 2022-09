Нікола Пельтц втекла зі свого весілля у сльозах: розкрилися нові подробиці сварки з Вікторією Бекхем

Західна преса повідомляє, що наречена Нікола Пельтц "вийшла з себе" після весільного прийому і гірко плакала після сказаної на честь її свекрухи Вікторії Бекхем промови. Весільний прийом, відбувся у маєтку батька Ніколи в Палм-Біч, у Флориді.

Як пише Daily Mail, Нікола була ображена промовою, вимовленою на весіллі 53-річним співаком Марком Ентоні, який є близьким другом Девіда Бекхема. Якесь джерело розповіло виданню про те, що: "Це була просто ода Вікторії і тому, наскільки вона приголомшлива".

А Ніколі Пельтц подобається бути в центрі уваги і вона особливо хотіла цього у день свого весілля. Але все вийшло трохи інакше.

Повідомляється, що Пельтц втекла посеред весільного прийому зі своєю сестрою Бріттані та мамою та плакала. А інше джерело заявило, що Нікола була засмучена під час прийому, але заявила, що натомість її свекруха "вкрала" першу пісню для танцю молодят.

Вся річ у тому, що Бруклін та Нікола мали танцювати свій перший танець під пісню Марка Ентоні You Sang to Me, яку самі обрали. Але саме після промови Марка, коли мала зазвучати пісня, Нікола вибігла із зали і співак запропонував Вікторії Бекхем станцювати із сином під цю композицію. Очевидно, що це теж дуже засмутило Ніколу.

Раніше, нагадаємо, Нікола Пельтц озвучила причину ворожнечі з Вікторією Бекхем, але її чоловік Бруклін усе заперечував.

