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Нікола Пельтц з'явилася на публіці в такій самій сукні, як у принцеси Марії-Олімпії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Нікола Пельтц з'явилася на публіці в такій самій сукні, як у принцеси Марії-Олімпії

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Молода родина – Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем з'явилися разом на світському заході у Лос-Анджелесі.

Нікола у білій сукні на тонких бретельках і з пір'ям на подолі від бренду Miu Miu сяяла на прем'єрі фільму "Ласкаво просимо до Чіппендейлса". Вартість вбрання складає 330 доларів. Свій образ дівчина доповнила мідними босоніжками на високій платформі та підборах, дорогоцінним браслетом на зап'ястя та кольє.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

У Ніколи було красиво укладене волосся, і вона зробила макіяж з акцентом на очі і нюдовою помадою нафарбувала губи. Її чоловік Бруклін одягнув чорний костюм, білу сорочку і на шиї у нього було намисто з двох ниток.

Зазначимо, нещодавно в такій самій сукні на церемонії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022 з'явилася грецька принцеса Марія-Олімпія. Свій лук вона доповнила золотистими босоніжками на шпильці та маленькою білою сумкою на короткій ручці.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
127
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