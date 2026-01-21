Нікола Пельтц 2016-го та 2026-го: порівнюємо фото з різницею в десять років

Нікола Пельтц 2016-го і зараз / © Associated Press

Нещодавно Бруклін опублікував кілька відвертих сторіз, розповівши своїм підписникам у Instagram про причини сварки з батьками та своєю родиною загалом. На тлі конфлікту, який неможливо вирішити, ми хочемо згадати, враховуючи, що тренд у соцмережах «2026 — це новий 2016» триває, який вигляд мала Нікола Пельтц десять років тому.

9 січня Ніколі Пельтц виповнився 31 рік, вона, до речі, народилася в один і той самий день з принцесою Уельської Кетрін. Цього року святкували день народження дівчини декількома днями раніше, і вона показувала фотографії з урочистостей.

2016 року Ніколі був 21 рік. На цій фотографії вона заскочена під час 13-го щорічного галавечора CFDA/Vogue Fashion Fund у Spring Studios у Нью-Йорку. На ній чорна сукня з ефектним розрізом, чорні колготи та лаковані туфлі-човники на підборах.

Нікола Пельтц 2016 року / © Associated Press

Нікола Пельтц 2016 року / © Associated Press

У ті роки Пельтц любила носити прозоре та чорне вбрання. Наприклад, у напівпрозорій мереживній сукні вона відвідала 2-у щорічну церемонію вручення премії InStyle Awards у Лос-Анджелесі.

Нікола Пельтц 2016 року / © Associated Press

А на цьому знімку дівчину зазнімкували на церемонії вручення премії Daily Front Row’s Fashion Los Angeles Awards у готелі Sunset Tower у березні 2016 року.

Нікола Пельтц 2016 року / © Associated Press

За десять років Нікола Пельтц змінилася не сильно, хіба що пофарбувала волосся в каштановий відтінок, через що її почали ще більше порівнювати з її свекрухою Вікторією Бекхем, з якою, як ми вже знаємо, у них не склалися стосунки.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зараз / © Associated Press

Нікола Пельтц Бекхем зараз / © Associated Press

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зараз / © Associated Press