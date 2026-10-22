Нікола Пельтц позувала в самому лише корсеті та колготках

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Реклама

31-річна Нікола Пельтц опублікувала в Instagram відверті фотографії, на яких позувала у сміливому образі у вінтажному стилі.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Дружина Брукліна Бекхема обрала жовтий корсет із квітковим принтом, який підкреслив її й без того струнку талію, та одягла до нього лише нижню білизну та чорні колготки.

Реклама

На знімках акторка лежала на дивані, демонструючи образ у невимушеній домашній обстановці. Нікола залишила волосся розпущеним і зробила макіяж зі стрілками на повіках. Фото вона ніяк не підписала. Можливо, дівчина готується до якоїсь нової ролі в кіно.

Реклама

(перегортайте фото вправо)

Зазначимо, Нікола Пельтц — донька американського мільярдера та інвестора Нельсона Пельтца та колишньої моделі Клаудії Хеффнер Пельтц. У 2022 році Нікола вийшла заміж за Брукліна Бекхема, старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц разом відвідали показ Balenciaga.

Новини партнерів