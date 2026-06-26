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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
500
Час на прочитання
2 хв

Нікола Пельтц привітала свого батька-мільярдера з 84-річчям і опублікувала фото з ним

24 червня відомий бізнесмен відсвяткував свій день народження у колі родини.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Нікола та Нельсон Пельтц

Нікола та Нельсон Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

31-річна модель та акторка, дружина Брукліна Бекхема — Нікола Пельтц — опублікувала у своєму Instagram серію фото зі своїм батьком — американським промисловцем і мільярдером Нельсоном Пельтцем, своїми братами та чоловіком.

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном та чоловіком Брукліном Бекхемом / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном та чоловіком Брукліном Бекхемом / © Instagram Ніколи Пельтц

«З днем народження, тату! Я така рада, що святкую твій день народження! Я відчуваю себе по-справжньому щасливою, що виросла, спостерігаючи за тим, яким неймовірним прикладом для наслідування ти є в усіх відношеннях. Ти найкращий батько, про якого я могла тільки мріяти. Ти любиш нас усіх беззастережно, надихаєш нас на те, щоб наші мрії завжди були достатньо великими, щоб їх реалізовувати, і щоб ми завжди, завжди були насамперед добрими людьми. Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити! Я сподіваюся, що всі твої мрії збудуться, і цей рік стане для тебе найкращим — ти заслуговуєш на все найкраще! Я люблю тебе дууууууже сильно!» — написала Нікола під публікацією, приуроченою до 84-річчя Нельсона.

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном, чоловіком Брукліном та братами / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном, чоловіком Брукліном та братами / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із братом / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із братом / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц із батьком Нельсоном / © Instagram Ніколи Пельтц

Зазначимо, що у Пельтца-старшого є 10 дітей від двох різних шлюбів. Від першого шлюбу у нього двоє дітей, а від другого — з колишньою фотомоделлю Клаудією Геффнер — народилося ще вісім, у тому числі Нікола.

Стосунки між Нельсоном та його донькою є дуже близькими та довірливими. Батько надає їй потужну фінансову та моральну підтримку. Нещодавно навіть стало відомо, що Нікола отримує щомісячну допомогу в розмірі 1 мільйона доларів від нього на так звані «кишенькові витрати».

Зазначимо, що, на відміну від своєї дружини, Бруклін Бекхем не спілкується зі своєю родиною, і він уже розповідав чому.

Нагадаємо, що раніше Нікола Пельтц показала, який вона мала вигляд в дитинстві.

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