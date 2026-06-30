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- Шоу-бізнес
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Нікола Пельтц разом із чоловіком Брукліном Бекхемом відвідала весілля свого брата
Дівчина опублікувала в мережі серію знімків із розкішного сімейного свята.
31-річна модель та актриса Нікола Пельтц разом зі своїм чоловіком — 27-річним Брукліном Бекхемом — відвідала весілля свого старшого брата Вілла, який одружився з моделлю Кенією Кінскі-Джонс (дочкою легендарного продюсера Квінсі Джонса та актриси Настасії Кінскі).
Для такої важливої події Нікола обрала бежеве максі-плаття з відкритою спиною, яке доповнила мінімалістичними сережками. Бруклін же був у смокінгу та краватці-метелику.
«Це весілля було справді однією з найпрекрасніших подій, які мені коли-небудь пощастило побачити. Віллі, дякую тобі за те, що ти нарешті подарував мені сестру моєї мрії, Кен. Спостерігати за вашим глибоким коханням протягом останніх 16 років було одним із найпрекрасніших подарунків. Ваше кохання одне до одного завжди було чимось особливим, і святкування цього моменту разом з усіма було незабутнім. Я люблю вас обох більше, ніж можна висловити словами, і я справді не можу бути щасливішою за вас. Мені неймовірно пощастило мати таких чудових людей, як Джонси, яких я можу назвати родиною. Дякую вам за те, що ви принесли в наше життя стільки любові, тепла, краси та чистої магії. Моє серце переповнене. Я люблю вас, Віллі та Кеня, за вас обох!» — написала Нікола Пельтц під фото.
Нагадаємо, що раніше Нікола привітала свого батька-мільярдера з 84-річчям і опублікувала фото з ним.