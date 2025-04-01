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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Нікола Пельтц розповіла, де познайомилася із чоловіком Брукліном Бекхемом

Модель відповідала в Мережі на питання, які цікавлять її шанувальників.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Нікола Пельтц із чоловіком

Нікола Пельтц із чоловіком / © Instagram Ніколи Пельтц

30-річна модель та акторка, донька промислового мільярдера – Нікола Пельтц – відповіла в Instagram на декілька особистих питань. Хтось із шанувальників запитав її про те, де вона познайомилася зі своїм чоловіком – 26-річним Брукліном Бекхемом .

/ © Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

"Ми познайомилися на Коачелла (Coachella, відомий музичний фестиваль – Прим. ред). Цього року ми вперше збираємось туди разом", - написала дівчина.

Також вона розповіла, що хоче займатися порятунком собак, і додала, що зараз у неї живуть чотири врятовані собаки.

/ © Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

Зазначимо, пара оголосила про свої заручини у липні 2020 року, а одружилися вони 9 квітня 2022 року у Палм-Біч, Флорида, на єврейській церемонії. Як відомо, молоде подружжя підписало шлюбний договір. Цікаво, що Бруклін стверджує, що закохався в Ніколу з першого погляду і вже за декілька місяців після знайомства знав, що вона стане його дружиною. Хлопець розповідає в інтерв'ю, що мріє про велику родину та дітей.

/ © Instagram Ніколи Пельтц

© Instagram Ніколи Пельтц

Раніше, нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц з'явилися на модному показі в Куршевелі у парних образах . На них були штанні костюми з кишенями, виконані з тканини, що нагадує денім.

Дата публікації
Кількість переглядів
56
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