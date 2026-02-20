ТСН у соціальних мережах

Нікола Пельтц скопіювала образ Кіри Найтлі з оголеним животом і джинсами з низьким посадженням

Нікола одяглася у стилі Y2K, який зараз на піку популярності.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Associated Press

31-річна дружина Брукліна Бекхема, через яку він посварився з батьками і припинив з ними спілкування, поділилася в Instagram новим фото. На романтичному знімку Нікола Пельтц цілувала Брукліна, але увагу більше привернув її образ.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем

Акторка насправді скопіювала лук Кіри Найтлі, який та мала 2003 року під час прем’єри фільму «Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини». Та поява Кіри стала одним з найпам’ятніших моментів червоної доріжки.

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

На той момент Найтлі було лише 18 років і її вибір образу для заходу був сенсаційним, адже одягла вона не сукню, як зазвичай буває. Білий топ акторки з дрібними складками був від Valentino, а шию прикрашало кольє з перлів, яке натякало на назву фільму.

Першою ж цей топ одягла модель Жизель Бундхен — вона демонструвала його на подіумі 2002 року під час показу колекції весна-літо 2003.

Жизель Бундхен і дизайнер Валентіно Гаравані / © Getty Images

Жизель Бундхен і дизайнер Валентіно Гаравані / © Getty Images

