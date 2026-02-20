- Дата публікації
Нікола Пельтц скопіювала образ Кіри Найтлі з оголеним животом і джинсами з низьким посадженням
Нікола одяглася у стилі Y2K, який зараз на піку популярності.
31-річна дружина Брукліна Бекхема, через яку він посварився з батьками і припинив з ними спілкування, поділилася в Instagram новим фото. На романтичному знімку Нікола Пельтц цілувала Брукліна, але увагу більше привернув її образ.
Акторка насправді скопіювала лук Кіри Найтлі, який та мала 2003 року під час прем’єри фільму «Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини». Та поява Кіри стала одним з найпам’ятніших моментів червоної доріжки.
На той момент Найтлі було лише 18 років і її вибір образу для заходу був сенсаційним, адже одягла вона не сукню, як зазвичай буває. Білий топ акторки з дрібними складками був від Valentino, а шию прикрашало кольє з перлів, яке натякало на назву фільму.
Першою ж цей топ одягла модель Жизель Бундхен — вона демонструвала його на подіумі 2002 року під час показу колекції весна-літо 2003.