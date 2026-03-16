Шоу-бізнес
315
1 хв

Нікола Пельтц в обіймах чоловіка Брукліна Бекхема з’явилася на оскарівській вечірці

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відвідали щорічну вечірку Фонду Елтона Джона з боротьби зі СНІДом, присвячену перегляду церемонії вручення премії «Оскар» у Вест-Голлівуді.

Ольга Кузьменко
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Associated Press

27-річний Бруклін обрав для виходу чорний костюм і білу сорочку, а 31-річна Нікола — чорну сукню від Valentino на одне плече, розшиту камінням та з прозорими вставками на декольте та на подолі. Також Нікола взула лаковані туфлі на високих підборах та платформі, волосся зібрала частково ззаду шпилькою та доповнила лук сережками з діамантами Rahaminov Diamonds та легким вечірнім макіяжем.

Останні кілька місяців Бруклін і Нікола часто опинялися в центрі уваги після того, як Бруклін нарешті підтвердив чутки про серйозну сварку зі своєю знаменитою родиною.

На честь Дня матері, який святкували у Великій Британії 15 березня, хлопець проігнорував свою маму Вікторію Бекхем, але все ж таки опублікував повідомлення в Instagram Stories, адресоване своїй тещі — матері Ніколи Пельтц.

