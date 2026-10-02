Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

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Подружжя з’явилося на показі жіночої колекції Messika сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі. Захід відбувся 1 жовтня у Великому палаці.

Нікола обрала для цього виходу у світ чорний кроптоп на бретельках від Balenciaga, який доповнила чорними штанями-цигарками та гостроносими туфлями-човниками на підборах. Її шикарне каштанове волосся було розпущене і укладене хвилями, а на обличчі був виразний макіяж зі стрілками та блиском, що підкреслює губи.

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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

Її чоловік Бруклін Бекхем одягнув чорну футболку, шкіряну об’ємну куртку та широкі штани у поєднанні з лакованими туфлями. Образ 27-річний Бруклін доповнив окулярами зі світлими лінзами та аксесуаром на грудях, він також помітно відростив волосся.

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Також пара відвідала показ Balenciaga у Парижі, де вони з’явилися у чорно-білих образах.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

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