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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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368
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1 хв

Нікола у кроптопі, а Бруклін — шкіряній куртці: Бекхеми відвідали показ у Парижі

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц Бекхем приїхали до Парижа на Тиждень моди.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

Подружжя з’явилося на показі жіночої колекції Messika сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі. Захід відбувся 1 жовтня у Великому палаці.

Нікола обрала для цього виходу у світ чорний кроптоп на бретельках від Balenciaga, який доповнила чорними штанями-цигарками та гостроносими туфлями-човниками на підборах. Її шикарне каштанове волосся було розпущене і укладене хвилями, а на обличчі був виразний макіяж зі стрілками та блиском, що підкреслює губи.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

Її чоловік Бруклін Бекхем одягнув чорну футболку, шкіряну об’ємну куртку та широкі штани у поєднанні з лакованими туфлями. Образ 27-річний Бруклін доповнив окулярами зі світлими лінзами та аксесуаром на грудях, він також помітно відростив волосся.

Також пара відвідала показ Balenciaga у Парижі, де вони з’явилися у чорно-білих образах.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем / © Getty Images

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