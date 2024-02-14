Нікола у шкіряному плащі, а Бруклін у потертих черевиках: Бекхеми побували на вечірці

Нещодавно пара відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку, у рамках якої побувала на святі у магазині YSL Beauty Candy Shoppe.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Нікола для світського виходу обрала чорний шкіряний довгий плащ із поясом під яким у неї було чорне коротке вбрання. Лук зірка доповнила шкіряним клатчем від Chanel і лакованими гостроносими туфлями на високій платформі та підборах. Пельтц розпустила своє темне волосся, зробила насичений макіяж зі стрілками на повіках та нюдовою помадою нафарбувала губи. А нігті у неї були покриті світлим лаком.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Її чоловік Бруклін був у білій футболці, чорних штанах та грубих шкіряних черевиках з дуже пошарпаними носами. У хлопця у вухах були сережки з діамантами, на шиї масивний золотий ланцюг, а на зап'ясті браслет.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

На початку лютого, нагадаємо, подружжя відвідало прем'єру нового фільму Ніколи "Лола". Там Бруклін з'явився у чорному костюмі і без сорочки, а його дружина сяяла на доріжці у білому вбранні.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

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