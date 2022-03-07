"Ніколи не пробачу вам цих дітей! І тебе, Пашко, їм не пробачу": Маша Єфросиніна відреагувала на обстріл Ірпеня

"Ніколи не пробачу вам цих дітей! І тебе, Пашко, їм не пробачу": Маша Єфросиніна відреагувала на обстріл Ірпеня

Маша Єфросиніна відреагувала на смерть українського ведучого та актора Паші Лі, який учора, 6 березня, трагічно загинув під обстрілами в Ірпені.

Паша Лі загинув під час бомбардування російськими орками Ірпеня. Після розв'язаної війни РФ проти України артист добровільно поповнив лави ЗСУ 1 березня і вступив до лав тероборони.

"Тварюки! Ніколи не пробачу вам цих дітей! І тебе, Пашко, їм не пробачу, спочивай з миром @pashaleeofficial ...



Закрийте вже це небо!

Людей розстрілюють! Люди тікають від російських убивць, а вони боягузливо розстрілюють дітей!

Зупиніть терор російської окупації в Україні!

"CLOSE THE SKY ABOVE UKRAINE", — написала в Instagram Марія.

А також Марія опублікувала кадри, зроблені в Ірпені та рядки поета Олександра Ірванця, які він написав просто під обстрілами в Ірпені.

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