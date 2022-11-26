"Ніколи не здамося": співачка AIDA випустила емоційну пісню, у якій показала біль українців

Артистка презентувала трек, яким хоче підтримати всіх українців у цей важкий час війни.

Співачка AIDA представила новий потужний сингл "Ніколи не здамося". Пісня розповідає про страшні події сьогодення, які пережили та переживають українці через повномасштабне вторгнення країни-терористки Росії. Композицію супроводжує відеоряд із анімованих світлин, зроблених під час війни.

AIDA розповіла, що, коли війна розпочалася, вона з командою готувала реліз її першого альбому, який мав вийти на початку березня. Через це робота над альбомом зупинилася, адже музика була не на часі.

"Далі пекельний місяць страху та болю, я навіть думала, що ніколи вже не зможу повернутися до музики, вона перестала у мені звучати", - зізналася виконавиця.

Згодом артистці запропонували взяти участь у благодійному проєкті A Song For Ukraine і записати разом із українськими та західними колегами пісню "Mad Love".

"Працюючи над нею, я почала приходити до тями та оживати. Почала працювати над новими піснями. Але жодна з них не була на військову тематику. Я вирішила для себе, що людям досить війни у житті, а музикою я повинна нести спокій та радість, давати людям трохи видихнути та відволіктись… Але тепер я розумію, що все це було для того, щоб народилася саме ця пісня. Така, як є - емоційна, болісна, правдива. Музика війни…", - поділилася AIDA.

Нагадаємо, всі кошти, отримані від монетизації та прослуховування пісень, AIDA передає на потреби ЗСУ.

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